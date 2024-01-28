Киев, 28 января, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Украина с радостью готова получить два британских военных корабля, которые ВМС Британии, возможно, придется досрочно списать из-за нехватки моряков. Об этом заявил глава украинских военно-морских сил Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина

Он отметил, что флот киевского режима нуждается в боевых кораблях.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января, газета The Telegraph написала о том, что Британия вынуждена списывать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. В публикации говорилось о том, что в 2024 году Лондон спишет HMS Argyll и HMS Westminster.

Авторы статьи предположили, что их или утилизируют, или продадут другим странам. 23 января стало известно, что в Севастополе утилизировали две трети кораблей ВМС Украины, оставшихся после 2014 года. Их порезали на металл или использовали в качестве мишеней на стрельбах.