Штат Невада, США, 28 января, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Об отказе от досрочной номинации кандидатом от республиканцев на президентских выборах рассказал экс-президент США Дональд Трамп 27 января на митинге сторонников в штате Невада. Трансляцию митинга вели американские кабельные телесистемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Республиканская партия хотела номинировать меня, просто пропустить процесс, говорят, мы дадим тебе номинацию. Я ответил: «Не надо этого делать, я выиграю честно», — сказал Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что национальный комитет Республиканской партии США (RNC) готовился объявить Трампа кандидатом от республиканцев на выборах президента США в 2024 году. Об этом было сказано в распространённом проекте резолюции комитета. Документ подготовили после победы Трампа на партийных собраниях в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Издание Dispatch предположило, что RNC может рассмотреть резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе (штат Невада), которое состоится на следующей неделе.

Президентские выборы в США назначены на ноябрь 2024 года. В апреле 2023 года действующий глава государства Джозеф Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост американского лидера. Экс-президент США Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и остаётся наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах. Конкуренцию Трампу может составить только экс-постпред США при ООН Никки Хейли, но её рейтинг значительно ниже, чем у Трампа.