Химки, Московская область, 28 января, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Корреспондент газеты «Известия» Наталия Графчикова, на которую напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Химках в Московской области, получила множественные ушибы, и у неё подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщается на сайте издания.

Обследование

Журналистка пожаловалась врачам на боли в голове, тошноту и головокружение. Медики выявили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

Кроме того, «Известия» обнародовали видеозапись с обследованием Графчиковой в больнице. На кадрах видно, как ей делают рентгеновский снимок. Журналистка также показала заключение врача с диагнозом и заявила, что ожидает приема у нейрохирурга.

После этого девушка собиралась отправиться в следственный отдел.

Как сообщало ИА Регнум, блогер Инна Тлиашинова организовала семинар в коттедже в Химках. На мероприятие прибыла Графчикова и оператор «Известий», которым дали редакционное задание подготовить специальный репортаж.

Корреспондент начала задавать вопросы Тлиашиновой, после чего на журналистку набросилась охрана. Её повалили на пол и стали бить, а также душили. Охранники вытолкнули Графчикову на мороз без обуви. У неё также отобрали телефон, на который она записывала свои действия. В ходе нападения девушка ударилась головой и почувствовала себя плохо.

Графчикова попросила вызвать полицию и скорую помощь, однако помощники Тлиашиновой не позволяли сделать этого, пока пытались удалить отснятый журналисткой материал с её телефона. Помощники блогера также напали на оператора и сломали у него камеру, отобрав у него флеш-карту для записывающего устройства.

«Известия» распространили видеозапись с моментом нападения на Графчикову.