Анкара, 28 января, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Информация о том, что гуманитарная помощь, предназначенная дли сектора Газа, передаётся палестинскому движению ХАМАС, является недействительной, заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Израиль, препятствующий поступлению помощи в секторе Газа, где происходит гуманитарная катастрофа, распространяет пропаганду о том, что ХАМАС получает помощь… Этой пропагандой Израиль пытается оправдать свои нападения на гуманитарные организации», — говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям, текст которого приводит «РИА Новости» 28 января.

Отмечается, что человек в форме с надписью «ХАМАС», изображённый на фотографии, которую, согласно заявлению, израильские пропагандистские СМИ использовали в качестве основа для утверждения, на самом деле не является членом палестинского движения, а является полицейским, пытающимся доставить помощь перемещённым палестинцам в приграничном районе Рафах.

Как передавало ИА Регнум, 16 января министерство иностранных дел Катара распространило заявление, согласно которому Израиль и представители палестинского движения ХАМАС достигли договорённости о поставках гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы в секторе Газа. Также стороны договорились о передаче необходимых лекарств заложникам, удерживаемым в анклаве.