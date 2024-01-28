Штат Невада, США, 28 января, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты умирают из-за ситуации на границе, которая может ухудшится. Такое заявление сделал 27 января экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая кровоточащая рана. Никогда раньше такого не было», — отметил политик.

При этом Трамп предупредил, что ситуация может только ухудшиться, в страну могут хлынуть миллионы мигрантов. По словам Трампа, из-за наплыва нелегальных мигрантов и отсутствия надлежащего контроля за ними в США может произойти множество терактов.

«Мы ждем, что произойдет катастрофа», — заключил экс-глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в профсоюзе агентов и сотрудников американской пограничной службы раскритиковали реакцию федеральных властей на ситуацию с нелегальными мигрантами. В организации указали, что Белый дом делает всё, чтобы помешать охране государственной границы.

Нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией возвела на участке границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

Эбботт заявил также о готовности пойти на конфликт с федеральными властями в случае необходимости, одновременно признав, что такой исход всё же маловероятен.

В свою очередь, 16 января экс-президент США Трамп пообещал, что в случае своей победы на президентских выборах США в 2024 году он закроет южную границу страны.