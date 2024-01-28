В МИД России заявили о готовности к содержательным предложениям по Украине
МИД: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине
Москва, 28 января, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Россия остаётся открытой к содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, заявил журналистам глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами», — сказал он в интервью ТАСС.
Вместе с тем Полищук отметил, что киевский режим подчиняется США, Британии и ЕС. Кроме того, по словам главы департамента МИД, указанные страны Запада желают наращивать кризис вокруг Украины для того, чтобы нанести России стратегическое поражение.
Москва неоднократно заявляла о своей готовности проводить переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, 25 января агентство Bloomberg написало о том, что Россия якобы не исключает возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины. Кроме того, в публикации говорится, что РФ будто бы готова отказаться от требований к Киеву не вступать в НАТО.
Вместе с тем, как указано в статье, Москва не откажется от требований по признанию контроля над новыми своими территориями. 26 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что утверждения, представленные в публикации указанной Bloomberg, не соответствуют действительности.
16 января президент России Владимир Путин напомнил, что Украина сама отказалась от переговоров с РФ, приняв закон об их запрете. Он добавил, что украинское руководство таким шагом продемонстрировало свою некомпетентность и зависимость от Запада.