Москва, 28 января, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Россия остаётся открытой к содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, заявил журналистам глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с тем Полищук отметил, что киевский режим подчиняется США, Британии и ЕС. Кроме того, по словам главы департамента МИД, указанные страны Запада желают наращивать кризис вокруг Украины для того, чтобы нанести России стратегическое поражение.

Москва неоднократно заявляла о своей готовности проводить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января агентство Bloomberg написало о том, что Россия якобы не исключает возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины. Кроме того, в публикации говорится, что РФ будто бы готова отказаться от требований к Киеву не вступать в НАТО.

Вместе с тем, как указано в статье, Москва не откажется от требований по признанию контроля над новыми своими территориями. 26 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что утверждения, представленные в публикации указанной Bloomberg, не соответствуют действительности.

16 января президент России Владимир Путин напомнил, что Украина сама отказалась от переговоров с РФ, приняв закон об их запрете. Он добавил, что украинское руководство таким шагом продемонстрировало свою некомпетентность и зависимость от Запада.