Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2024, 02:26 — ИА Регнум. На севере Израиля прошли учения для повышения боеготовности израильских вооружённых сил, сообщили в Армии обороны Израиля в субботу, 27 января.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«За последнюю неделю Северное командование провело интенсивное обучение для повышения готовности к боевым действия на северной границе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в рамках тренировочных программ для резервных батальонов военнослужащие Северной десантной бригады, а также боевые инженерные войска прошли подготовку к ведению боевых действий в густонаселённых городских районах и в зимних погодных условиях.

Как передавало ИА Регнум, 15 января глава министерства обороны Израиля Йоав Галант в ходе обращения к нации заявил об окончании этапа интенсивных боевых действий на севере сектора Газа. Также он анонсировал скорой снижение интенсивности боёв на юге палестинского анклава.