Киев, 28 января, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время, заявил в субботу, 27 января, глава Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Я уверен, что в ближайшее время обмен всё же состоится», — сказал глава украинского ведомства в эфире телеканала «Мы — Украины», отрезок которого опубликовало издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Напомним, что последний обмен, запланированный на 24 января, был сорван из-за удара Вооружённых сил Украины по военно-транспортному самолёту Ил-76 Министерства обороны России, на борту которого находились 65 украинских военнопленных. Также в том инциденте погибли ещё девять человек, в том числе шесть членов экипажа.

По информации российского оборонного ведомства, ВСУ сбили Ил-76 из зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области. Пуск двух украинских ракет наблюдался радиолокационными средствами ВКС России.

Как передавало ИА Регнум, 24 января представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил, что на тот день был запланирован обмен военнопленными. При этом представитель ГУР избежал прямого ответа на вопрос о том, что сбитом ВСУ Ил-76 находились украинские военнопленные.