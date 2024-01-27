Киев, 28 января, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Ситуация с гибелью украинских военнопленных в результате атаки ВСУ на российский самолёт Ил-76 грозит стать политическим концом для Владимира Зеленского, заявил журналистам бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Экс-парламентарий отметил, что глава киевского режима солгал и его ложь может раскрыться.

«Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным. Ложь заключается в том, что они прекрасно знают, кто стрелял, откуда стрелял», — сказал Килинкаров.

Экс-депутат напомнил, что срок нахождения у власти Зеленского подходит к завершению. По мнению Килинкарова, указанное обстоятельство могут использовать политические оппоненты действующего главы киевского режима.

Участник движения «Другая Украина» также назвал ещё одну проблему для Зеленского из-за истории с Ил-76. Килинкаров пояснил, что глава киевского режима, отказавшись подтверждать факт присутствия военнопленных в момент удара по самолёту, дал родственникам мнимую надежду.

«Подлинность списка они подтвердили, а факт присутствия своих военнопленных в самолете — нет. Фактически Зеленский дал надежду родственникам этих людей на шанс, что они живы. В этой истории будут последствия», — добавил бывший депутат.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Ил-76 был сбит украинскими войсками 24 января с территории Харьковской области. Воздушное судно упало в Белгородской области. На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнопленных, а также трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил России.

Все, кто был в самолёте, погибли. МИД России назвал удар по воздушному судну террористическим актом. 26 января президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ максимально обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76.

Киевский режим призвал провести международное расследование по факту удара по Ил-76. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже заявил о необходимости расследования на международном уровне. При этом он подчеркнул, что требуется расследовать все преступления, которые киевский режим совершал с 2014 года.

Песков также указал на то, что на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту представители Запада не осудили Киев за теракт в отношении российского самолёта Ил-76. Кроме того, он рассказал, что Москва своевременно уведомила Украину о том, что на Ил-76 транспортируют для обмена украинских военнопленных. 27 января Киев подтвердил подлинность распространённого списка украинских военнопленных.