Вашингтон, 27 января, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Россия могла бы быстро завершить украинский конфликт через переговоры, но США мешают этому процессу, заявил бывший разведчик американкой морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине. Однако, по словам главы МИД, Вашингтон не стремится обсуждать эту тему, а занят только работой посольств и ситуацией с задержанными.

Риттер отметил, что риторика американского руководства в настоящее время не имеет ничего общего с реальностью и словами Лаврова. Экс-разведчик пояснил, что США должны принимать во внимание позицию Москвы о недопустимости членства Украины в НАТО.

Эксперт также подчеркнул, что Российская Федерация всегда готова разумно обсуждать ситуацию с учетом интересов своей национальной безопасности. Риттер выразил уверенность в том, что Вашингтон никогда не допустил бы по отношению к США то, как НАТО повело себя в адрес России.

Он призвал всех представить себе то, что бы сделали американские власти если бы другая страна решила бы отобрать у Соединённых Штатов Калифорнию, Техас или Аризону. Эксперт добавил, что США при таком сценарии начали бы войну.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер призвал Запад отказаться от позиции силы в переговорах с Россией. По его словам, США не должны пытаться унизить и подавить РФ, поскольку такие действия могут привести к обострению конфликта.

Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского конфликта. 5 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ открыта к диалогу по указанному вопросу. Он также напомнил, что в 2022 году эти переговоры были прерваны по инициативе Киева.