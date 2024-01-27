Новая Каховка, Херсонская область, 27 января, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета Российской Федерации квалифицировали атаку украинских FPV-дронов по Новой Каховке в Херсонской области как военное преступление, заявил представитель ведомства 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области», — сообщил представитель в беседе с «РИА Новости».

В результате атаки украинских FPV-дронов ранения получила 70-летняя женщина, а также грузовой автомобиль, загруженный гуманитарной помощью. Отмечается, что пострадавшую госпитализировали, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как ранее сообщил корреспондент ИА Регнум, вечером 27 января Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по машинам волонтёров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, 70-летняя женщина, пострадавшая при атаке, получила ранение в ногу, её жизнь вне опасности.