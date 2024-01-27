Белгород, 27 января, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны вечером 27 января уничтожили в небе над Белгородской областью снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

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«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что снаряд был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. О каких-либо разрушениях в результате падения обломков боеприпаса не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, ранее вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявили ракетную опасность. Глава региона призвал тех, кого сирена застала на улицу, спускаться в укрытия или найти безопасное место.

Вечером 26 января Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотного летательного аппарата. В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.