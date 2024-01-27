Москва, 27 января, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части Азовского моря в пользование Вооружённым силам (ВС) РФ для обеспечения обороны и безопасности государства. Документ 27 января опубликовали сайте официального опубликования правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря», — говорится в распоряжении.

Сообщается, что в/ч 6942 находится в Керчи. Ей передается акватория площадью 0,18 кв. км. Военнослужащим поручается использовать участок только для заявленных целей и содержать в исправности все гидротехнические сооружения там.

Также служащие части обязаны регулярно наблюдать за морем и охранять его. На переданном участке запрещается кому-либо ловить рыбу, а также запрещены работы, которые могут изменить его естественный водный режим.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января российские средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Крыму и Краснодарском крае. Над полуостровом сбили 36 украинских БПЛА, один сбили в небе над Кубанью.