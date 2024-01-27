Москва, 27 января, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Боец 9-й бригады первого армейского корпуса ВС России в одиночку отбил атаку элитных разведчиков ВСУ, пытавшихся вернуть потерянный украинской стороной опорный пункт. Об этом стало известно 27 января.

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Сообщается, что российские бойцы выбили из опорного пункта украинских военных, но уже на следующий день командование ВСУ отправило возвращать позиции пятерых элитных разведчиков.

В этот момент на опорнике находился один российский солдат. Столкнувшись с его активным сопротивлением, разведчики забились в укрытие, и тогда российский воин стал забрасывать их гранатами. Он не только остановил их продвижение, но и не позволял отступить.

«Поняв, что опорник им не отбить, да и назад их тоже никто отпускать не собирается, элитные бойцы ВСУ приняли единственное верное решение — сдаться в плен», — говорится в сообщении Telegram-канала WarGonzo.

По утверждению военкоров канала, в результате боя один украинский военнослужащий погиб, остальные сдались.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 января доложил, что за неделю в российский плен сдались 35 бойцов ВСУ. Из них 16 — на краснолиманском направлении.

Российский боец с позывным Бабай 18 января рассказал, как сбил во время боя три беспилотника, защищая своего командира от атак. На видео попало, как он увернулся от одного из дронов-камикадзе. Военнослужащий получил ранения от взорвавшегося рядом БПЛА, но несерьёзные.