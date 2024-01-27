Москва, 27 января, 2024, 21:30 — ИА Регнум. У компании «Атлетик Групп», владельца разбившегося в Афганистане джета Falcon 10, не было лицензии на авиаперевозки. Об этом стало известно 27 января.

«Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок, не получала», — заявила журналистам следователь по особо важным делам столичного отдела по воздушному транспорту СУ на транспорте СК Мария Трубникова.

По её словам, полётами на самолёте занимался выживший в катастрофе Аркадий Грачёв, а учредителем и гендиректором компании была его бывшая супруга.

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Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, на борту которого находились шестеро граждан России, в том числе два пассажира, разбился в горах Афганистана на границе с Таджикистаном. Незадолго до крушения экипаж запросил срочную посадку в Таджикистане из-за отказа двигателя, после чего пропал с радаров.

Самолёт осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки России Анны Евсюковой, которую сопровождал муж Анатолий. После падения выжили два медработника и два члена экипажа. Управляли самолётом Грачёв и Дмитрий Беляков, медработники — Игорь Сывороткин и Павел Попов. Супруги Евсюковы погибли. Основная версия крушения — отказ двигателей, заявили 23 января в СК