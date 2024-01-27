Белгород, 27 января, 2024, 21:02 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил вечером 27 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Тем, кого сирена застала на улице, Гладков рекомендовал спускаться в укрытие или найти другое безопасное местов.

Как сообщало ИА Регнум, до этого в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность в ночь на 27 января. Днём ранее российские средства ПВО сбили над регионом беспилотник ВСУ.

В январе в Белгороде в местах массового скопления людей начали создавать укрытия. Остановки общественного транспорта в городе обкладывают мешками с песком, также в местах скопления людей устанавливают железобетонные блоки.