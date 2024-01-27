Москва, 27 января, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Необоснованный приём аспирина может спровоцировать тяжёлые последствия у человека, в том числе инсульт с кровоизлиянием, заявил 27 января «Газете.Ru» кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

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Он призвал учитывать противопоказания при употреблении препарата. Врач сообщил, что его нельзя принимать при язвенных поражениях и кровотечении.

«Иногда аспирин противопоказан также при синяках и носовых кровотечениях, однако в этом случае важно оценить их значимость», — отметил кардиолог.

По словам Закиева, при неправильном употреблении аспирина может быть инфаркт миокарда, ишемический инсульт, ишемическая болезнь сердца, выраженный атеросклероз и другие заболевания. Он заявил, что назначать это средство должен врач, учитывая все риски. Если врач назначает это лекарство «на всякий случай», то возникает вопрос к его компетенции, добавил Закиев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее кардиолог Юрий Конев кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты. Он отнёс к ним алкоголь, фастфуд и продукты, в которых много сахара. Также сосудистые заболевания может спровоцировать злоупотребление солёной пищей, добавил врач.

Кардиологи отметили важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они призывают не пить алкоголь, заниматься спортом, правильно питаться и высыпаться. Кроме того, укреплению сердца помогает верное соотношение белков, жиров и углеводов.