Берлин, 27 января, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 27 января, что страна не сможет решать проблемы безопасности, с которыми Европа столкнётся в будущем. По его словам, необходимо подготовиться к противостоянию якобы исходящим от России и других стран угрозам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Готовы ли мы серьёзно защищать страну в чрезвычайной ситуации? И кто такие эти «мы»?», — процитировало его недоумение издание The Telegraph.

Глава немецкого минобороны отметил, что больше нельзя с уверенностью говорить о мире в Европе в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года немецкий обозреватель Питер Штурм заявил, что инициатива бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена включить Украину в состав НАТО без утраченных территорий позволит президенту России Владимиру Путину проверить блок на прочность. Кроме опасности непосредственного конфликта с Россией, такой шаг означал бы фактическое признание за ней новых территорий, объяснил журналист.

Несколько дней назад Писториус призывал полностью осознать опасность прямого военного конфликта с Россией, в связи с чем вооружить и укрепить вооружённые силы ФРГ. Он подчеркнул, что в связи с этим страна к 2027 году подготовит полностью боеспособную немецкую бригаду, которая должна будет присутствовать в Прибалтике.