Вашингтон, 27 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В американском сенате хотят усилить полномочия администрации в борьбе с нелегалами, сообщило CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сделка Сената, как ожидается, будет обнародована уже на следующей неделе», — говорится в материале.

По информации осведомлённых источников, переговорщики в Сенате согласились наделить власти полномочиями значительно ограничить пересечение границы нелегальными мигрантами. Отмечается, что эта мера направлена на прекращение наплыва мигрантов. Она также ускорит процесс рассмотрения дел о предоставлении убежища. Так, сроки рассмотрения заявки могут сократить с 10 лет до полугода.

В материале также говорится, что министерство внутренней безопасности получит новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы. Если количество мигрантов, пересекающих границу в среднем превысит 4000 человек в день за одну неделю, министерство будет обязано закрыть границу. Более того, согласно предложению, любому мигранту, который попытается пересечь закрытую границу дважды, запретят въезд в США в течение одного года.

Помимо этого, законопроект должен стать шагом к заключению соглашения о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Его целью является давление на представителей Республиканской партии, которых бывший президент США Дональд Трамп призвал отвергать всё, что он не считает «идеальным».

Как сообщало ИА Регнум, в штате Техас власти предприняли меры против нелегальной миграции, огородив участок государственной границы с Мексикой. Губернатор заявил, что Техас будет проводить собственную политику по защите штата от проникновения мигрантов, так как федеральные власти не справляются с охраной границы.

При этом президент США Джо Байден заявил о намерении принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции. Он признал, что контроль на южной границе США осуществляется ненадлежащим образом и поэтому его команда более двух месяцев назад начала консультации с сенаторами обеих партий по вопросу урегулирования кризиса на границе.

Власти Техаса сообщили 26 января, что более 102 тысяч нелегальных мигрантов вывезли в другие американские штаты. Так, свыше 12,5 тысячи мигрантов направили в Вашингтон, более 37,5 тысячи мигрантов — в Нью-Йорк и 31,2 тысячи — в Чикаго.