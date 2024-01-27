Новая Каховка, Херсонская область, 27 января, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Пожилая женщина, пострадавшая при массовой атаке дронов ВСУ на Новую Каховку, получила ранение в ногу, её жизнь вне опасности, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru

«Женщина получила ранение в ногу. Оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Сальдо подчеркнул, что украинская армия нанесла удар по магазинам, жилым домам, объектам инфраструктуры. Также получили повреждения автомобили и общественный транспорт на улице Первомайской.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар беспилотниками по центру Новой Каховки 27 января. Они атаковали автомобили волонтёров возле входа в соцмаркет и гуманитарный штаб.

Украинская армия также обстреляла в Херсонской области посёлок Днепряны 22 января. От взрыва погиб мужчина, ряд жилых домов получили повреждения.