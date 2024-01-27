Берлин, 27 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Германия с 1 февраля в пробном режиме перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке труда и необходимости оживить экономику. Об этом стало известно 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участниками эксперимента стали 45 компаний, сотрудники которых начнут работать на один день меньше, чем ранее, но с сохранением прежней зарплаты. Срок эксперимента — полгода, цель — выяснить, позволит ли сокращённая неделя повысить производительность труда.

«Я абсолютно убежден, что инвестиции в «новую работу» окупаются, потому что они повышают благосостояние и мотивацию и, как следствие, эффективность», — процитировало издание Bloomberg слова сооснователя компании Solidsense, участвующей в проекте, Сёрена Фрике.

Нехватка квалифицированных рабочих и инфляция побудили немцев добиваться повышения зарплаты и сохранения независимости, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.

Ему вторил историк Тарик Сирил Амар, отметивший, что стране придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики. По его словам, модель управления в Германии столкнулась с кризисом не только в экономике, но и в политике.

Позднее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель допустила, что страна может покинуть Европейский союз. В качестве примера политик привела Великобританию, которая приняла такое суверенное решение. Вайдель отметила, что будет настаивать на реформах ЕС, которые позволят устранить дефицит демократии и ограничить полномочия Еврокомиссии.