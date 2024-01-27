Москва, 27 января, 2024, 19:40 — ИА Регнум.

Пресс-служба правительства Тверской области Театральная студия из Твери представила спектакль в Кремлевском дворце

Показ рождественской сказки «Жар-птица» состоялся сегодня, 27 января, в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Спектакль подготовили ученики театральной студии «Теремок» Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя свт. Тихона Задонского совместно с артистами Тверской академической областной филармонии при поддержке регионального правительства. Зрителями представления стали более тысячи человек — семьи, жители Твери и Москвы.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, выступление юных артистов из Твери приурочено к Году семьи в Российской Федерации, который 23 января торжественно открыл президент РФ Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя в ходе недавнего прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь сообщил: показ тверской постановки в Кремлевском дворце организован в преддверии официального открытия Года семьи в Верхневолжье.

Премьера сказки «Жар-птица» состоялась 12 января на большой сцене Тверского академического театра драмы. Его зрителями тогда стали многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. На представление были приглашены губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и другие почетные гости, а также главы муниципалитетов, школьники, жители Верхневолжья.

Спектакль «Жар-птица» создан по мотивам пьесы А. Н. Островского «Три Ивана», сценария Юлия Кима к фильму «После дождичка в четверг» и русских народных сказок. Ключевые идеи спектакля связаны с православными, духовно-нравственными ценностями, патриотическими мотивами, темой победы добра над злом.

«Спектакль реализован при поддержке губернатора, правительства Тверской области. Благодаря получению гранта мы приобрели необходимые костюмы, сделали декорации, — рассказала руководитель студии «Теремок» Елена Масленникова. — Выступление в Кремлевском дворце для нас — настоящее чудо. Ребята, когда приехали в Кремль, сказали: «Мы выступаем в самом сердце нашей Родины».

Всего в спектакле задействованы более 30 юных артистов. Идеи костюмов, декораций принадлежат коллективу театральной студии «Теремок». Особенностью постановки является множество массовых сцен, в которых одновременно занято до 20 детей разного возраста — от 7 до 15 лет.

По инициативе губернатора Игоря Рудени с начала 2024 года проведено уже шесть благотворительных показов спектакля «Жар-птица» для школьников Верхневолжья. Его посмотрели около 4000 зрителей. 25 января в прямом эфире «России 24» Тверь Игорь Руденя сообщил о планах продолжить показы спектакля в городах Тверской области, чтобы его увидело максимальное количество юных зрителей.

Театральная студия «Теремок» была создана в 2012 году. Ее воспитанники являются постоянными участниками, победителями и призерами конкурсов и фестивалей детского творчества различного уровня. «Теремок» активно сотрудничает с Тверским государственным медицинским университетом в рамках проекта «Семья. Семейные ценности и здоровый образ жизни», выступает в школах и социальных учреждениях.

В прошлом учебном году студия при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Тверской области реализовала социальный проект «Детский театр — вместе играем, учимся, растем». По этому проекту коллектив подготовил и представил рождественский спектакль «Морозко» и пасхальный спектакль «Кошкин дом» на площадках городов Верхневолжья: Кашина, Лихославля, Осташкова, Ржева, Удомли и Торжка.

Спектакль «Морозко» студия «Теремок» также показала 26 декабря на Дне Тверской области на международной выставке-форуме «Россия».