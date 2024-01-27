Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Россия никогда не предаст память о Великой Победе и предках, победивших нацизм в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин 27 января на концерте-реквиеме по случаю 80-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Кадр из видео

«Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к Родине дали запас духовной, нравственной прочности на многие поколения вперед. И все они живут в наших сердцах», — сказал он.

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Путин отметил, что в России у каждого есть родственники, которые воевали с фашизмом на фронте или работали на победу в тылу.

При этом глава государства напомнил, что Россия в наши дни столкнулась с русофобией, ксенофобией и национализмом реваншистов в ряде стран Европы, в Прибалтике и на Украине. Это свидетельствует о том, что нацизм, хоть и был повержен в прошлом веке, но до сих пор не изжит, резюмировал он.

Президент также осудил снос памятников советским героям. Он заявил, что те, кто так поступает, отказываются от памяти своих предков. Путин подчеркнул, что в России никогда так не поступят.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 января во время торжественной закладки атомного ледокола «Ленинград» на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге напомнил о подвиге поколения, победившего нацизм и выстоявшего в блокаде Ленинграда. Их подвиг всегда будет нравственным примером для российского народа, подчеркнул президент.