Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Памятные мероприятия в день 80-летия снятия блокады Ленинграда начались в Санкт-Петербурге с торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков к Пискарёвскому мемориалу жертвам блокады и павшим воинам Ленинградского фронта. Среди многочисленных участников мероприятия была и делегация Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», собравшегося на Всероссийский форум «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!».

Пресс-служба «Бессмертного полка России»

Процессия людей оказалась массовой, они принесли с собой множество цветов и ленточки «Ленинградской победы» — оливковые с зелёной полоской, цвета медали «За оборону Ленинграда».

Пресс-служба «Бессмертного полка России»

Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина заявила, что в этот день невозможно оставаться равнодушным, особенно в месте, пропитанном болью и ужасом, где захоронены умершие от голода и холода и погибшие при выполнении боевых заданий, люди, ставшие жертвами войны.

«Хочется отдать дань уважения тем, кто сумел выжить, ежедневно теряя родных и близких. Такие мероприятия позволяют острее чувствовать безмерную цену, которой была выстрадана Победа. Важно отметить, что для нас, как для Бессмертного полка России, эта дата имеет важнейшее значение, потому что огромное количество мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны — это тоже наш Бессмертный полк. Мы их помним и будем помнить всегда», — заявила она.

Шадрина отметила, что почтить память ленинградцев пришли также и представители большого числа госучреждений и организаций, религиозных конфессий и общественных движений, что говорит о правильном курсе государства и президента на единение общества вокруг значимых исторических дат.

Пресс-служба «Бессмертного полка России»

Как сообщало ИА Регнум, на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в этот день президент России Владимир Путин заявил, что страна приложит все усилия для полного истребления нацизма. Президент подчеркнул, что стремление миллионов людей по всему миру к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности ничто не остановит.