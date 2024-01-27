Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в европейских странах и на Украине, назвав это безумством.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС

«Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей <…> это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике, Украине», — заявил белорусский лидер на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.

Политик назвал полными безумцами тех, кто думает, что, разрушив монумент, можно уничтожить память. Он заявил, что память о событиях Второй мировой войны живёт не в монументах, а в сердцах людей.

Президент Белоруссии от имени своего народа также поблагодарил за создание мемориала «Мирным гражданам Советского Союза» в Гатчине.

Как 27 января сообщало ИА Регнум, в годовщину снятия блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида. Глава российского государства на церемонии открытия мемориала заявил, что 27 января — одна из важнейших дат общей всенародной истории.

Путин 25 января назвал уничтожение памятников невежеством с плохими последствиями. Глава государства напомнил, что в странах ЕС уничтожают мемориалы героям Великой Отечественной войны и просто российские, советские монументы. Президент подчеркнул, что последствия таких действий будут плачевными.

Так, в Болгарии 12 декабря демонтировали памятник Советской армии. Губернатор Софийского района Вьяра Тодева заявила, что фигуры переведут в государственную собственность и будут строго охранять.