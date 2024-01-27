Мельбурн, Австралия, 27 января, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в финале Australian Open поделилась своими эмоциями. По её словам, победить на турнире второй год подряд стало для неё большой неожиданностью.

AP/TASS Арина Соболенко

«Я себя удивила в эти две недели. Я была под давлением, но старалась игнорировать его, не думать о том, что происходит. Просто старалась продолжать идти намеченным курсом», — сказала Соболенко журналистам после финального матча.

В финальном поединке Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь в двух партиях со счётом 6:3, 6:2.

В прошлом году белорусская теннисистка в финале переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA продолжила лидировать представительница Польши Ига Свентек.

На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Как сообщало ИА Регнум, теннисный турнир Australian Open проходил в Мельбурне с 14 по 27 января. Призовой фонд турнира составлял более 58 млн долларов.

Победитель в одиночном разряде получил 2,1 млн долларов.