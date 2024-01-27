Москва, 27 января, 2024, 18:31 — ИА Регнум. 27 января на выставке-форуме «Россия» состоялось пленарное заседание «ТЭК России: новые возможности для развития» в рамках отраслевого дня энергетики. В мероприятии участвовали министры, руководители ведомств, представители крупных компаний. На сессии представили основные достижения топливноэнергетического комплекса за последние 20 лет и обсудили дальнейшие перспективы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представили передовые технологии нефтедобычи

Первый вице-президент «Роснефти» Сергей Менжинский заявил, что совокупный экономический эффект компании от внедрения новых технологий составил более чем 150 млрд рублей. «В условиях ухода западных компаний с российского рынка для отечественной промышленности открылись новые возможности. Продукцию, которую ранее мы приобретали за рубежом, сегодня уже производят российские предприятия», — отметил Менжинский.

Это приносит пользу и государству. «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны. По словам Менжинского, «только за последние пять лет налоговые выплаты «Роснефти» превысили 18 трлн рублей. По итогам 2023 года эта цифра составила 4 трлн рублей. Масштабные операционные и инвестиционные программы Компании оказывают положительный мультипликативный эффект на бюджет РФ за счёт предприятий партнёров».

«Роснефть» является лидером инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания ведет систематическую работу по созданию собственных технологий и программного обеспечения, внедряет цифровые решения, искусственный интеллект и нейросети. Эти разработки по многим своим параметрам превосходят зарубежные аналоги.

Научный комплекс «Роснефти» реализует десятки проектов по выпуску новых материалов с уникальными характеристиками (полимеры, композиты и продукции на их основе), продуктов на основе технологий биосинтеза (загустителей и кормовых белков, способных заменить органические аналоги). Развиваются и тестируются технологии выделения ценных компонентов из добываемой пластовой жидкости.

Компания первой в России оцифровала весь процесс добычи нефти, и в 2019 году запустила проект «цифрового месторождения». Полномасштабный «цифровой двойник» позволяет удаленно в режиме реального времени отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, контролировать применение средств индивидуальной защиты, передвижение техники и персонала по территории производственных комплексов. На сегодня это инновационное решение успешно работает на нескольких месторождениях и уже масштабируется на другие объекты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представили передовые технологии нефтедобычи

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.