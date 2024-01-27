Херсон, 27 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Минприроды России собрало необходимые документы для создания в Херсонской области трёх особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, сообщило 27 января «Херсонское агентство новостей», ссылаясь на информацию от пресс-службы министерства.

(сс) Игорь Шпиленок

В регионе создадут Государственный природный биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна возле Каховки, Черноморский государственный природный биосферный заповедник у города Голая Пристань, а также ООПТ, включающую национальный парк «Азово-Сивашский» возле залива Сиваш и национальный парк «Бирючий» на одноимённом острове.

Кроме того, Минприроды подготовило документы по созданию Приазовского национального парка и национального парка «Великий Луг».

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature. kremlin.ru, посвящённого деятельности заповедных территорий страны с фото — и видеоматериалами. Глава государства отметил, что 13% всей территории крупнейшей в мире страны находятся под той или иной системой государственной защиты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 января подписал постановление о создании в Саратовской области особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Дьяковский лес». Площадь заповедника составила 18,5 тыс. га.