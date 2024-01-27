Москва, 27 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Вашингтон начал разработку новой стратегии гарантий безопасности для Киева из-за неудавшегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Paul Ellis / Global Look Press

«Контрнаступление провалилось, и планы американцев меняются», ― сказал в беседе с «Лентой. ру» парламентарий.

По его словам, Вашингтон понял, что ему надо что-то делать с Украиной. При этом, подчеркнул Чепа, США нужно сохранить с лицо и найти выгоду для себя из складывающейся негативной ситуации.

«Поэтому они и вырабатывают какие-то новые стратегии», — добавил депутат.

Он также отметил, что пока не до конца ясно, что именно США пообещали Украине. а чтобы обсуждать этот вопрос, нужно понимать, что это за гарантии и о чём идёт речь.

Газета The Washington Post 27 января сообщила, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на десять лет. Как уточнили чиновники, тесно связанные с планированием, в этот план предусматривает четыре этапа ― борьбу, строительство, восстановление и реформы.

Американские власти также дадут гарантии поддержки краткосрочных военных операций Киева и собираются усиливать украинскую армию, чтобы она в будущем стала способна противостоять Вооружённым силам России.

Кроме того, в документе пропишут конкретные обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, а также оказание помощи Киеву в проведении политических реформ.

Как сообщало ИА Регнум, ряд стран ЕС 24 января не подписал декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Как заявил замруководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Сибига, предоставлять гарантии отказались Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. В свою очередь, присоединились к декларации о гарантиях безопасности более 30 стран, 15 государств выразили готовность консультироваться по двусторонним соглашениям.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что некоторые страны ЕС пошли на такой шаг по причине бесполезности этих гарантий. Как он отметил, это происходит из-за преобладания здравого смысла в умах европейских парламентариев. Карасин указал, что представители шести стран организации всё больше начинают понимать, что поддержка Украины не имеет никакого смысла.

Сенатор подчеркнул, что власти Украины не способны на что-то позитивное и решительное, поэтому у их союзников возникает разочарование и нежелание дальнейшего участия в происходящем.