Москва, 27 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Умерла актриса театра и кино Вера Молчанова. Ей был 81 год.

Кадр из сериала «Пыльная работа» Россия. 2011 Вера Молчанова

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», — говорится в сообщении на сайте театра, в котором она служила.

Как отметили её коллеги, именно Молчанова была одной из первых, кого пригласили в театр, и одной из самых верных и преданных ему.

«Её милые, добрые и очень надёжные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников», — сообщили в театре.

Актриса умерла 26 января, на следующий день после своего дня рождения. О дате и месте похорон не сообщается.

Молчанова родилась 25 января 1943 года в Тульской области. Окончила ВТУ им. Щепкина. В 1962 году актрису приняли в труппу Московского драматического театра им. К. С. Станиславского.

С 1967 года она стала артисткой Московского театра комедии, позднее переименованного в Театр на Покровке, параллельно снималась в кино и сериалах: «Софья Перовская», «Воспитанница», «След», «Закон и порядок», «Кодекс чести», «Закрытая школа», «Карпов», «Лютый» и другие. Последней ролью стал фильм «Конец света», где Молчанова исполнила роль пенсионерки.