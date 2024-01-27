Москва, 27 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Российский теннисист Александр Шевченко объявил, что будет представлять Казахстан. Как стало известно 27 января, спортивное гражданство он сменит на следующей неделе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Александр Шевченко

«Со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», — написал спортсмен на странице в социальной сети.

23-летний Шевченко находится на 48-й строчке мирового теннисного рейтинга, и это — его лучший результат.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года СМИ узнали о решении российской теннисистки Мирры Андреевой сменить спортивное гражданство. Портал Tennis World USA в качестве причины называл её желание последовать примеру коллеги Варвары Грачёвой, которая получила французское гражданство в июне. Однако агент Андреевой Лев Кассиль опроверг заявления СМИ, заявив, что спортсменка продолжит представлять Россию.

В конце года Андрееву признали новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).