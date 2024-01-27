Гатчина, Ленинградская область, 27 января, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Нацистская Германия в годы Великой Отечественной воевала с СССР не из-за идеологии, а за ресурсы и богатства Советского Союза, заявил 27 января президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан», — сказал Путин.

Президент напомнил, что более половины из потерь, которые СССР понёс в Великую Отечественную войну, составляли мирные жители. Это доказывает, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом и не с идеологией.

Президент напомнил о массовых казнях, убийствах нацистами гражданского населения. Эти злодейские цели есть во многих нацистских документах. Тем, кого нацисты оставили бы в живых, они уготовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862963" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин совместно с Александром Лукашенко в Гатчине участвует в церемонии открытия мемориала

Россия 27 января отмечает 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В этот день Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище.

Путин вместе и белорусским президентом Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.