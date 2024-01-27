Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентно жестокой и циничной блокаду Ленинграда. Об этом он заявил на совместном с белорусским президентом Александром Лукашенко открытии мемориала «Мирным гражданам Советского Союза» в Гатчине.

ТАСС/Михаил Метцель

«Блокада Ленинграда была беспрецедентной по своей жестокости и цинизму. В России будут продолжаться расследования по всем преступлениям, совершённым нацистами, чтобы знать виновных», — подчеркнул российский лидер.

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Преступления гитлеровцев не имеют срока давности, но не имеет его и сострадание россиян к жертвам их действий, которое передаётся из поколения в поколение, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, открытие мемориального комплекса приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В его основе находится стела с фигурой матери с детьми на вершине. Особенностью памятника стали 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий. Проект мемориала скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.