Берлин, 27 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Входящая в коалиционной правительство Германии партия «Зелёные» явно не беспокоится из-за того, что на Украине создают культ сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, если не возражает против этого, заявила 27 января депутат бундестага Сара Вагенкнехт, выступая на учредительном съезде партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в Берлине.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Человек, отряды которого участвовали в Холокосте, который несёт ответственность за убийства тысяч евреев, русских и поляков, прославляется как национальный герой», — отметила она.

Лидер BSW обвинила «зелёных» в двойной морали и лицемерии, заявив, что эти качества лежат в основе политики этой партии.

Как сообщало ИА Регнум, Вагенкнехт объявила о создании собственной партии 8 января. По её мнению, «Союз» способен повлиять на политическую ситуацию в стране.

Вагенкнехт занимала пост вице-председателя в партии «Левые» и по её спискам прошла в бундестаг. В октябре она покинула эту политсилу и объявила о создании собственной. Депутат заявила, что её партия будет выступать за здравомыслие и справедливость.

Разногласия Вагенкнехт с руководством «Левых» началось в том числе из-за отношения к поставкам вооружений Киеву. Она выступала против, отмечая, что такой путь не приведёт к миру.

Опрос, опубликованный 12 января, показал, что BSW может обойти на выборах Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца. Исследование показало, что за новую партию готовы голосовать, как правило, прежние сторонники «Левых» и «Альтернативы для Германии».