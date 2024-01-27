Новая Каховка, Херсонская область, 27 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами по машинам волонтёров в центре города Новая Каховка в Херсонской области. В резульате получила ранения 70-летняя мирная жительница. Об этом 27 января сообщил корреспондент ИА Регнум.

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

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Украинские войска ударили беспилотниками по машинам волонтёров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре Новой Каховки.

«Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти», — сообщил корреспондент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в оперативных службах ДНР рассказали, что ВСУ нарастили количество ударов с использованием дронов по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском под городом Угледаром. В результате одной из таких атак повредило колокольню монастыря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 25 января сообщил, что в результате удара дроном украинской армии по хутору Лозовая Рудка погибла мирная жительница. Он уточнил, что оператор беспилотника ВСУ целенаправленно стремился убить женщину.