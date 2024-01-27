Киев, 27 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Украинские власти не могут на 100% перекрыть доступ к российскому контенту, молодёжь, вопреки запретам, скачивает информацию из российских источников, обходя ограничения, заявила депутат Верховной рады София Федина в YouTube-канале Newsroom.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят то, что хотят смотреть», — заявила Федина.

Украинский депутат высказала мнение о том, что молодёжь назло стремится обойти запреты. Когда говорят смотреть украинские каналы, ей хочется смотреть московские. Кроме того, люди пользуются социальными сетями.

В итоге украинские граждане продолжают знакомиться с информацией из России. Как рассказала депутат, она узнала, что группа девушек из Львова пользуется российской соцсетью «ВКонтакте», которая на Украине запрещена.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине с 31 марта 2023 года действует закон «О медиа», позволяющий закрыть или оштрафовать любое СМИ. В начале июня Национальный совет Украины аннулировал лицензии семи украинских каналов — «112», Newsone, «Наш», «Макси ТВ», ZIK, Ukrlive, «Первый независимый».

Кроме того, киевский режим продолжает бороться с русским языком. В январе прошлого года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь заявил, что в стране нужно запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах. По итогам года он заявил, что на Украине поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем годом ранее.

Президент России Владимир Путин 8 декабря во время разговора с военнослужащими после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» заявил, что у Украины нет будущего. У неё нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег.