Москва, 27 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития» в рамках Дня энергетики на международной выставке «Россия».

Администрация Липецкой области Энергетика

В сессии также приняли участие зампред правительства Александр Новак, главы ведущих энергетических, нефтяных, газовых и угольных компаний.

«Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране разрабатывается двух тысяч нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тыс. км нефте — и газопроводов. Действует более тысячи электростанций, построено 4 млн км линий электропередач», — перечислил Александр Новак. Он особо отметил роль высокопрофессиональных сотрудников отрасли, которые своими знаниями, опытом и энергией развивают энергетику и обеспечивают процветание страны.

Андрей Рюмин отметил, что группа «Россети» работает в 82 регионах России, обеспечивая передачу около 80% производимой в стране электроэнергии. Общая протяженность линий электропередачи составляет 2,5 млн км, трансформаторная мощность подстанций — 853 тыс. МВА.

С 2018 года группа вложила более 2 трлн рублей в модернизацию и развитие сетевого комплекса. Речь идет в том числе и о проектах, направленных на расширение Восточного полигона железных дорог, укрепление энергетической безопасности страны, электроснабжение экспортных трубопроводов «Сила Сибири» и «Восточная Сибирь — Тихий океан», резидентов ТОР, международных мероприятий.

«В 2012 году президент поставил задачу существенно сократить сроки подключения к сетям и уменьшить количество процедур. Мы провели для этого большую работу. В среднем «Россети» ежегодно осуществляют более 350 тыс. присоединений», — заявил Рюмин. Он подчеркнул, что речь не только о крупных объектах, но и о социально значимых проектах, эффект от которых виден здесь и сейчас. «С 2018 года мы обеспечили электроснабжение 1,5 млн жилых домов, тысяч школ и детских садов, больниц и поликлиник», — отметил Андрей Рюмин.

Он добавил, что «Россети» активно работают над расширением спектра услуг для потребителей. Многие сервисы перешли в цифровой формат, стали быстрее и удобнее. Это также помогает решать поставленную президентом задачу по повышению доступности инфраструктуры.

Группа «Россети» — крупнейший заказчик электротехнической промышленности, активно занимающийся импортозамещением. С 2014 года доля отечественного оборудования в закупках компании выросла с 60% до более чем 90%. Уже работают высокоавтоматизированные подстанции, цифровые центры управления сетями, построенные с использованием российских технологий.