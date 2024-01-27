Москва, 27 января, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял ряд решений, касающихся поддержки участников специальной военной операции. О них глава государств сообщил на встрече со студентами-бойцами СВО в Санкт-петербургском морском техническом университете, а также на совещании по развитию агломерации Санкт-Петербурга.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Кредитные каникулы

Путин заявил, что вопрос с кредитными каникулами для участников СВО необходимо решить в течение двух-трёх недель, при этом никакие проценты в этот период накапливаться не должны. Глава государства отметил, что у банков своя логика, однако в этом случае она не должна работать, ведь военные ушли не в отпуск, а на фронт, поэтому этот вопрос нужно закрыть.

«Я полагаю так: человек пришёл, каникулы закончились, месяц прошёл, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно и ничего накапливаться не должно, никаких процентов. Согласен, и мы это сделаем», ― подчеркнул Путин.

Налоговые льготы

Ещё один вопрос, который Путин обсудил на встрече со студентами, ― возможность освободить от имущественного налога членов семей участников спецоперации.

Путин напомнил, что в настоящее время от имущественного налога освобождены участники СВО. В том случае, если их несовершеннолетние дети или жены являются собственниками имущества, они обязаны платить налог, и это ложится на плечи на военнослужащего. Президент уверен, что так быть не должно.

«Если уж государство делает что-то, то делать должно основательно»,― заявил Путин.

Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову рассмотреть этот вопрос с финансовыми организациями и Центральным банком и уже в ближайшее время доложить о решении.

«Налоги региональные, я понимаю, но и с регионами можно поработать, решить», ― указал президент.

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Упрощение процесса сбора справок

Кроме того, президент поручит упростить процесс сбора справок и других документов для получения страховых выплат участникам спецоперации на Украине. Путин уточнил, что не нужно требовать от каждого все справки, перечисленные в постановлении правительства от 1998 года.

Российский лидер пообещал дать поручения, чтобы исключить ситуации, когда одному человеку приходится собирать всё, что предусмотрено постановлением.

Кроме того, президент России поручил правительству внести в нормативные правовые акты изменения, которые позволят признать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от наличия контракта.

Работа с психологами

Путин также предложил сделать обязательной работу с психологами для всех вернувшихся из зоны спецоперации. Он обратил внимание на то, что многие бойцы не обращаются за помощью к специалистам, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера. Это же просто особенности центральной нервной системы человека, и здесь нет ничего необычного, отметил Путин.

Российский лидер также заявил, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что все участники специальной военной операции должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали.

В ноябре 2023 года правительство России утвердило порядок страховых выплат для добровольцев в случае гибели, ранения, травмы или контузии, инвалидности. Документ касается в том числе случаев, возникших с 24 февраля 2022 года.

В случае смерти выплата составит более 3,1 млн рублей, при получении I группы инвалидности — 2,3 млн рублей, II группы инвалидности — 1,5 млн рублей, III группы инвалидности — более 780 тыс. рублей.