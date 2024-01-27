Рим, 27 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Запад потерпел неудачу в попытке побороть президента России Владимира Путина, заявил 27 января итальянский социолог Алессандро Орсини.

Kremlin.ru

«Унизительно обнаружить, что экономика России сильнее, чем экономика ЕС, а её военная промышленность превосходит военное производство НАТО», — говорится в его статье для издания Il Fatto Quotidiano.

Как выразился Орсини, «Путин смеется, а итальянцы плачут», потому что в Германии рецессия, и это серьёзно скажется на Италии. Социолог также отметил, что в области военных технологий Россия во многом опережает Запад. В частности, он напомнил о гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», которую Пентагон по собственному признанию не в состоянии перехватить.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года немецкий обозреватель Питер Штурм заявил, что инициатива бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена включить Украину в состав НАТО без утраченных территорий позволит Путину проверить блок на прочность. Кроме опасности непосредственного конфликта с Россией, такой шаг означал бы фактическое признание за ней новых территорий, объяснил журналист.

В январе подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские войска имеют более выгодные позиции в зоне боевых действий на Украине. В подтверждение своих слов офицер показал запись выступления Путина, говорившего о провале контрнаступления ВСУ и опасности для украинской государственности.