Афины , 27 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. США передадут Греции устаревшие БМП и фрегаты взамен на российское оружие, которое Вашингтон попросил Афины передать Киеву. Об этом 27 января написал греческий информационный портал pronews. gr.

US Navy/Global Look Press

Автор статьи задался вопросом, являются ли ранее объявленное греческими властями участие в программе по закупке 40 американских истребителей пятого поколения F-35 и крупный пакет американской помощи существенным укреплением обороноспособности республики.

По его словам, из письма госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Кириакосу Мицотакису следует, что на самом деле «крупная военная бесплатная помощь» Греции со стороны США — это давление для того, чтобы поставить Киеву имеющееся у Афин российское оружие.

«Давление с целью заставить Афины передать Киеву российские системы ПВО «Тор», «Оса», С-300 известно, а теперь США обещают дать $200 млн, чего недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО, имеющей соответствующие характеристики», — говорится в публикации.

Отмечается, что на этом фоне ВВС Турции получат от США новые самолёты и у них будут сотни единиц высокоточных ударных боеприпасов, о поставке которых в виде пакета военной помощи ранее объявил Вашингтон.

Блинкен также, помимо F-35, заявил о передаче Греции крайне важного пакета бесплатной военной техники США, включая четыре фрегата LCS (Littoral Combat Ship — американский корабль прибрежной зоны), два транспортных самолета С-130, 60 боевых бронированных машин и патрульные корабли. Однако, как заметил автор материала, на их модернизацию, особенно фрегатов LCS, нужно много денег.

Уточняется, что «боевые бронированные машины» от США, это, вероятнее всего, БМП Bradley, которые после немецких «Мардер» в арсенале Греции также придётся обновлять до новейшей версии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 января Блинкен предложил властям Греции передать или продать Украине оружие. В обмен на это Вашингтон предложил изучить возможность рассмотрения направления Афинам 200 млн долларов в качестве дополнительной помощи.

Госсекретарь США 10 января во время визита в Афины потребовал от премьер-министра Греции новых поставок вооружения Украине. Как отметил портал Newsbreak, Блинкен поставил Мицотакису ультиматум и дал ему несколько дней для окончательного ответа.