Шебекинский район, Белгородская область, 27 января, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил 27 января губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела пострадали три частных дома. В них выбило стёкла, повредило осколками кровли и заборы, пострадали теплица, гараж и автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 января Минобороны России проинформировало о сбитом Белгородской области украинском дроне самолётного типа. Как уточнил Гладков, беспилотник сбили в Белгородском районе в селе Соловьёвка.

В ночь на 27 января в Белгороде объявили ракетную опасность.

Вечером 25 января над Белгородской областью сбили два снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

За день до этого, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолёт Ил-76, который вёз с аэродрома Чкаловский в Белгород украинских военнослужащих для обмена. Погибли все 74 человека, находившиеся в самолёте, включая членов экипажа.

Белгород 30 декабря 2023 года подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли 25 человек, 109 получили ранения. Повреждения получили более 450 квартир. Минобороны 31 декабря сообщило, что ВС России нанесли удар по центру принятия решений и украинским военным объектам в Харькове.