Киев, 27 января, 2024, 20:34 — ИА Регнум. В сети появилось видео, где командир одной из частей ВСУ в грубой форме обвиняет прибывших к нему в роту солдат в уклонении от призыва. На видео он без стеснения использует ненормативную лексику, судя по монологу, перед ним стояли бывший студент и рабочий. Ролик опубликован в telegram-канале Военное дело.

U.S. Army Europe

В финале, командир приказывает «рассчитаться на 200 и 300», то есть на тех, кто вскоре будет убит или ранен.

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«Мне ***** (все равно), сколько вас, ***** (блин), останется, понимаешь? Если не будешь меня слушать, тебе ***** (придёт конец). Я и так, ***** (блин), тебя сейчас шатаю. На 200-300 рассчитайся», — слышится в ролике.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября украинский пленный с позывным Журналист сообщал, что военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, украинские мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки. Он отмечал, что в 501-м батальоне служат разные военнослужащие: и с профподготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую подготовку, офицеров в роте нет, поскольку они погибли либо ранены.

Другой украинский пленный рассказывал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Он уточнил, что после этого его перевели в штурмовики, в ходе боя он был контужен и попал в плен к российским войскам.

17 ноября раненый украинский пленный Валерий Вавко заявлял, что украинские власти не желают обменивать тяжело раненных бойцов ВСУ, поскольку не желают оказывать им помощь. В ходе боёв в районе Кременной (ЛНР) он получил ранение в спину и у него парализовало нижнюю часть тела.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли более 383 тыс. военнослужащих погибшими и ранеными. Позднее стало известно, что, по некоторым данным, медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими бойцами на фоне активных действий ВС РФ на купянском направлении.