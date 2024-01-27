Вильнюс, 27 января, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Муниципальные власти с нового учебного года начнут заменять изучение русского языка в качестве второго иностранного на языки, имеющие хождение в ЕС, заявил 26 января порталу LRT вице-мэр столицы Литвы Арунас Шилерис.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного», — сообщил он.

Шилерис добавил, что для тех учеников, которые уже выбрали русский, создадут условия, чтобы перевести их на изучение французского, немецкого или испанского языка. Он рассказал, что муниципалитет начал переговоры с иностранными посольствами с просьбой помочь обеспечить школы нужными преподавателями.

Вице-мэр заявил, что муниципалитет рассчитывает на продвижение испанского языка, который пока в столице изучают только около 200 детей. На популяризацию в школах языков ЕС выделили €1 млн.

По информации издания, в Литве около 70% учащихся в качестве второго иностранного языка выбирают русский. В то же время на протяжении многих лет падает количество тех, кто хочет учить французский или немецкий.

Как сообщало ИА Регнум, министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что в правительствеищут способы, как закрыть русские школы, чтобы не нарушать закон. Он считает, что в стране вскоре не будет образования на русском языке.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 10 января назвал закрытие русских школ крайней мерой, а пока считает необходимым усилить контроль над тем, как там обучают детей. Он выразил опасения, что в школах тайно вывешивают плакаты с президентом России Владимиром Путиным.