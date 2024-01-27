Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попытался спуститься с шестого этажа по простыне и сорвался вниз. Об этом 27 января со ссылкой на информированный источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА Регнум

Инцидент произошёл в доме по улице Белы Куна во Фрунзенском районе города. Юношу доставили в больницу имени Филатова. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом правого бедра и травматический шок», ― уточнил собеседник телеканала.

По предварительным данным, молодой человек в начале восьмого утра 25 января попытался спуститься по простыне из окна собственной квартиры на шестом этаже. Но простыня не выдержала, и подросток упал. На данный момент причины поступка устанавливают, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января боец ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа. Инцидент произошёл в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. Спортсмен сорвался с балкона и выпал на улицу.

Как заявили родственники бойца, Зайналова спасло то, что он упал на стоящую внизу машину. Сейчас боец в реанимации. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.

Во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому. В Египет 61-летнйи Иван Ширяев прилетел с женой и внуками. Трагедия произошла 24 января, всего через три дня после прибытия на отдых. В момент происшествия семья находилась в номере, а мужчина вышел на балкон подышать. Как рассказала дочь потерпевшего, близкие не видели, но услышали, как он упал.

Пострадавшего с травмой головы, руки и ноги доставили в больницу.