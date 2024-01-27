Мюнхен, Германия, 27 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В аэропорту города Мюнхена задержали украинского пенсионера, который вёз €455 тыс., сообщил немецкий таблоид Bild.

На досмотре он сообщил, что везёт 300 евро. В зоне посадки к мужчине подошёл человек и передал ему небольшой чемодан.

Силовики решили проверить чемодан. В нём оказались пачки купюр по 20 и 50 евро, спрятанные среди одежды.

Таможенники выясняют, были ли это попытка отмывания денег и кому принадлежит эта сумма.

Как сообщало ИА Регнум, швейцарское издание Blick в конце июля опубликовало историю о семейной паре с Украины. Муж и жена решили бесплатно пожить в Швейцарии под видом беженцев. Они скрывали, что владеют на Украине службой кейтеринга, поставляющей дорогие блюда. Кроме того, у женщины был свой бренд одежды.

Сдавававшая им четырёхкомнатную квартиру в Цюрихе семья Кунц рассказала, что пара в конце марта 2022 года приехала на неделю в отпуск. Затем муж и жена решили остаться в качестве беженцев. Что украинцы не бедствуют, стало очевидно, когда «беженцы» стали покупать дорогие вещи и ездить на роскошные австрийские курорты.

Семейная пара куда-то уехала, а когда вернулась, стала требовать ключи от квартиры. Хозяевам пришлось вызвать полицию. После жильцов квартиру пришлось восстанавливать, поскольку украинские «беженцы» повредили мебель. Против украинской пары, которая должна выплатить 57 тысяч франков, возбудили уголовное дело.