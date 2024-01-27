Берлин, 27 января, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Германия признала историческую ответственность за преступления немецких войск, совершённых во время блокады Ленинграда, следует из заявления министерства иностранных дел ФРГ.

«Германия привержена сохранению памяти о зверствах, совершённых немецкими военными во время Второй мировой войны, и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде», — говорится в заявлении.

В 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Германия вспоминает ужасы и страдания, которые принес немецкий вермахт Ленинграду и жителям. В результате осады города погибло более миллиона человек. Город и его жители страдали от голода, террора и неизмеримых страданий. Как жестокий акт против целого города и его населения, это ужасное военное преступление до сих пор даёт о себе знать, отметили в МИД Германии.

В ведомстве добавили, что в качестве жеста примирения и памяти Германия поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где проходят лечение многие жертвы блокады.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокада города длилась 872 дня. За эти годы на Ленинград сбросили больше 100 тысяч фугасных и зажигательных бомб, по мирным кварталам выпустили 150 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тысяч человек погибли при обстрелах, а голод унёс жизни 632 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу «Рубежный камень». Днём ранее, 26 января, он назвал поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, великим нравственным примером для всех россиян.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 января назвал освобождение Ленинграда источником мужества и стойкости. Он напомнил, что почти 900 дней и ночей город подвергался бомбардировкам, а от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч жителей.