Москва, 27 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Активист из Тюмени намерен через суд добиться компенсации морального вреда с ООО «Арт центр», владеющим клубом «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Соответствующее исковое заявление поступило в Лефортовский районный суд. Об этом 27 января сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Кадр из соцсети Анастасии Ивлеевой

«Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда с ООО «Арт Центр», ― говорится в сообщении.

Как указал заявитель в иске, проведение скандальной вечеринки на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.

В суде отметили, что заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей.

Предварительные слушания по иску суд проведёт 26 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении московского клуба «Мутабор», где 20 декабря состоялась скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой и на деятельность которого неоднократно жаловались общественники, Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы начали проверки.

Оба ведомства вынесли предостережение клубу. 27 декабря клуб опечатали. В ходе проверки выяснилось, что часть реализуемого в заведении алкоголя не имела лицензии. Обнаружили также нарушения санитарных норм.

10 января Лефортовский районный суд столицы вынес решение о приостановке деятельности «Мутабора» на три месяца в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Владельцев заведения признали виновными по статье 6.6. КоАП. Протокол Роспотребнадзора составили на основании кассового чека и карты инфекционного больного.

Московский городской суд 16 января признал законной приостановку работы клуба. Позднее суд отказался разъяснять основания для приостановки работы увеселительного заведения.