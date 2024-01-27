Москва, 27 января, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), уничтожили главаря отряда ВСУ «Белые демоны» Василия Яремко по прозвищу Ярый, сообщил 27 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), ссылаясь на некролог, опубликованный в украинском сегменте интернета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нацист возглавлял отряд внутри нацбата «Карпатская сич», — отметили российские военкоры.

В некрологе говорится, что Яремко погиб 25 января под Макеевкой на купянско-лиманском направлении. Ему было 50 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Главное управление разведки Украины опубликовало некролог о гибели командира диверсионной группы, полковника ГУР Олега Бабия. В ведомстве сообщили, что он во время последнего задания с отрядом пытался атаковать на территории России аэродром, но все они попали в засаду.

8 января стало известно о гибели пилота украинского истребителя МиГ-29 Владислава Залистовского с позывным Голубой шлем (Blue Helmet). Он вылетел на задание в зоне СВО и не вернулся обратно.