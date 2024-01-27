Хельсинки, 27 января, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Финляндии создало рабочую группу для изучения законодательной возможности полностью запретить россиянам приобретать недвижимость в стране. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства.

Pius Koller/Global Look Press

«Законодательство о приобретении недвижимости субъектами за пределами регионов ЕС и ЕЭЗ было разработано в период последних выборов, но изменения ситуации с безопасностью требуют дополнительного ужесточения мер», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его мнению, необходим полный запрет на приобретение недвижимости для россиян.

Срок полномочий рабочий рабочей группы истекает 31 марта 2024 года. Ожидается, что до этого времени она направит в минобороны свои предложения по законопроекту.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации принадлежащей россиянам недвижимости.

Также Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России.

30 ноября финские власти приняли решение о закрытии границы с Россией. В Хельсинки объяснили такое решение «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной их проверке.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

Президент Финляндии Саули Ниинистё 21 января выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признаётся двойное гражданство, включая Россию.

В беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что каждый финский политик надеется выслужиться перед НАТО, поэтому Хельсинки следует плохому примеру других европейских стран, прежде всего Великобритании, и пытается изымать или блокировать имущество владельцев из России.