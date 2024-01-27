Москва, 27 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки 150 военнослужащих на запорожском, херсонском и южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 27 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, 26 января начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российские военные за сутки четыре раза пресекли попытки украинской армии укрепить передовые позиции на южнодонецком направлении. Он уточнил, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и местам скопления личного состава ВСУ около Константиновки и Новомихайловки.

Конашенков 25 января заявил, что ВСУ за сутки потеряли до 305 военных на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Он уточнил, что артиллерия и авиация на запорожском направлении нанесли удары по позициям украинских войск в районе Работино, Юрковки и Вербового.

Новость дополняется